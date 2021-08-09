Несмотря на трансформацию некоторых ивентов, споры о развитии молодежи и строгом дресс-коде, перестановок на вершине не предвидится: первые три строчки рейтинга оккупируют Джадд Трамп, Марк Селби и Нил Робертсон.

Возвращение British Open, побег из Милтон-Кинс

Формально новый сезон уже стартовал – игроки разминаются в Championship League, который идеально подходит для выхода на пик формы после отпуска. Матчи короткого формата и несколько групповых этапов добавляют неожиданности и позволяют получить практику даже участникам из самого подвала рейтинга. Во второй раунд пробились несколько снукеристов, которые почти не мелькают на ТВ-столах во время более престижных турниров: Александр Урсенбахер, Эшли Хьюджилл, Бай Ланнин и вернувшийся после бана за договорняки Цао Юпен.

Чемпионат мира Победный удар Селби в финале и бурная радость чемпиона 04/05/2021 В 11:25

К тому же все спортсмены, кроме финишировавших на последнем месте, заработали хотя бы по 1000 фунтов – такую программу гуманитарной помощи для оставшихся без практики андердогов WST ввел еще в прошлом сезоне. Большинство игроков все равно относятся к Лиге как к полутоварищескому соревнованию, но даже Джадд Трамп завершил отдых пораньше и приехал на «Морнингсайд Арену» в Лестере.

В прошлом сезоне из-за ограничительных мер почти весь сезон прошел в Милтон-Кинс. Игроки выступали и проживали в отеле в одном и том же здании – это позволяло минимизировать контакты и избежать локальной вспышки коронавируса. Благодаря такому надежному варианту календарь получился насыщенным даже в разгар пандемии, но к весне от «Маршалл Арены» устали и болельщики, и игроки. Снукеристы привыкли к площадкам с особенной атмосферой и антуражем – стерильный пустой зал в Милтон-Кинс навевал тоску.

Теперь спорт возвращается к нормальной жизни: German Masters проведут на берлинском «Темподроме», где зрители болеют громче, чем на футболе, Northern Ireland Open – в Белфасте, European Masters – в Фюрте, а Gibraltar Open – в Гибралтаре. Английские турниры тоже раскидали по разным городам от Болтона до Вулверхэмптона. В предварительное расписание вернулся даже China Open, который не проводился с 2019-го. Рядом с ним в весеннем календаре осталась строчка для потенциального рейтингового турнира – намек на то, что если пандемия не возобновится, снукеристам предложат задержаться в Азии.

На первые недели сезона наметили несколько премьер. Во-первых, впервые с 2004 года пройдет British Open. У турнира крупные призовые (победителю достанутся 100 тысяч), но экспериментальный формат: матчи до четырех побед вплоть до четвертьфиналов и слепая жеребьевка в каждом раунде. С одной стороны, элемент неожиданности напоминает, что сезон только начинается и до главных ивентов еще далеко. С другой, благодаря такому регламенту уже на стадии 1/64 пройдут два интригующих противостояния: Марк Селби и Шон Мёрфи повторят финал чемпионата мира, а Марк Аллен встретится с бывшей подругой Рианн Эванс, которая в 2006-м родила дочь от североирландца.

Во-вторых, на неделю с 27 сентября по 3 октября намечен абсолютно новый ивент – Turkish Masters в Анталье. Сменивший Барри Хирна во главе WST Стив Доусон действует в стиле предшественника: турнир на престижном турецком курорте раскрепостит игроков и изменит представление о снукере как о чисто британском спорте.

Одни и те же игроки в топ-16: стабильность или кризис

Несмотря на постоянное расширение географии тура, эксперименты с форматом и попытки обновить имидж, в снукере по-прежнему остро ощущается нехватка молодых звезд. Талантливые тинейджеры восхищают в отборочных турнирах, но тухнут против опытных профессионалов. В топ-16 доминируют возрастные спортсмены: кроме 31-летнего Трампа, 29-летнего Кайрена Уилсона, 21-летнего Яня Бинтао, 30-летних Джека Лисовски и Энтони Макгилла, элитный пул заполнен звездами старше 35. Болельщики спорят о причинах такого тренда: то ли ветераны настолько хороши, то ли система не поставляет более талантливых и энергичных противников.

Джек Лисовски Фото: Getty Images

Оба эти варианта можно считать отчасти правильными. В последние годы Трамп, Селби и Робертсон показывают запредельный уровень концентрации и стабильности. Они же поборются за лидерство в сезоне-2021/22. Марк почти догнал Джадда благодаря победе на ЧМ, а перспектива возглавить рейтинг дополнительно мотивирует Шутника из Лестера.

Нил слишком расслабляется после побед, но уверенно удерживает третью строчку, пока Ронни чередует проблески гениальности с сенсационными провалами. Несмотря на турбулентную форму, О’Салливан все равно доминирует почти над всеми соперниками, кроме Большой тройки, и постоянно критикует молодежь. Его можно понять: сам Ракета и Трамп в 22 года уже брали титулы, а сейчас даже самым ярким вундеркиндам редко удается задержаться в туре.

Скотт Дональдсон, Сэм Крейги и Хоссейн Вафаеи должны были возглавить следующую волну элитных снукеристов после Трампа, Уилсона, Лисовски и Макгилла, но вместо этого осели в глубине рейтинга. Возможно, из-за комфортных условий, новых возможностей и крупных призовых, сместился средний возраст выхода снукеристов на пик. Тот же процесс за последние 20 лет наметился в теннисе: раньше даже лучшие резко сдавали после 30, а теперь болельщики ждут чудес на Шлемах от 40-летнего Роджера Федерера.

Однако скептики считают, что все дело в структуре, которая не позволяет тинейджерам соревноваться на протяжении всего сезона. Юные таланты сталкиваются с хладнокровными звездами в первых раундах, вылетают без призовых и не набираются опыта. Чтобы проявить себя и закрепиться в туре, Джейми Уилсону, Дину Янгу, Аарону Хиллу, Питеру Девлину и Джексону Пейджу приходится рассчитывать не только на качественную игру, но и на удачную жеребьевку. Иначе их отправят домой ветераны, которые рубятся в туре уже 30 лет.

Другие критики уверены, что проблема в заинтересованности – современным подросткам снукер кажется более скучным, чем их предшественникам 15 лет назад. Они не прикладывают достаточно усилий, чтобы преуспеть, и совмещают многочасовые тренировки с вечеринками и подработками. В апреле Джадд Трамп раскритиковал снукер за консерватизм. Лидер рейтинга предположил, что классический дресс-код и чрезмерное влияние экспертов к ветеранам делают спорт непривлекательным для молодежи.

Даже если Трамп ошибается, смену поколений едва ли следует ждать в сезоне-2020/21. Пока сам Джадд, Марк и Нил слишком сильны, чтобы уступить лидерство новичкам, которые не могут пробиться даже в топ-16. О’Салливан, Уилсон и Мёрфи выступают в качестве защитного барьера для Большой тройки. Чтобы встретиться с Трампом, Робертсоном или Селби нужно сначала пройти других элитных соперников. Для большинства игроков младше 30 это оказывается нереальной задачей.

От кого ждать прорыва

Несмотря на отсутствие новых звезд, ситуацию с молодежью не стоит считать безнадежной. В прошлом сезоне дебютант Пан Цзюнсюй обыграл Дина Джуньху, Марка Аллена, Стивена Магуайра и Барри Хокинса. В этом году 21-летний китаец наверняка преподнесет еще несколько сенсаций. Из поколения британцев младше 30 лет в последнее время выделяется приятель Трампа и Лисовски Оливер Лайнс. Раньше потомственный снукерист больше интересовался тусовками, дорогими ресторанами и спорткарами, но в последние несколько месяцев сосредоточился – в квалификации на ЧМ уступил Доминику Дэйлу только в упорной борьбе и занял первое место в группе Championship League. Возможно, Оли последует примеру Джадда и Джека и наконец реализует потенциал не только на тренировках.

Из возрастных игроков больше всего шансов блеснуть у 33-летнего Джейми Джонса. Три года назад валлиец умолчал о договорном матче с участием соотечественника Дэвида Джона и получил дисквалификацию, но в прошлом сезоне перезагрузился и ворвался в тур с новыми силами. Он разгромил Магуайра 10:4 в первом раунде ЧМ, дошел до полуфинала Scottish Open и до 1/8 чемпионата Великобритании. Джонс дебютировал в туре в 2006-м, но пока ни разу не попадал в топ-16 и не выиграл ни одного турнира. Если Джейми удастся сохранить форму, он точно поборется за титул.

Судить о форме лидеров и неудачников по одному разминочному турниру было бы слишком преждевременно, но уже через несколько недель сезон разгонится. Тогда расклад в борьбе за доминирование на зеленом сукне станет более конкретным: некоторые звезды подтвердят статус и закрепятся на вершине, а другие рухнут вниз под напором амбициозных андердогов.

Чемпионат мира Этот промах невезучего Мёрфи решил судьбу титула 04/05/2021 В 07:26