Трамп уничтожил О’Салливана и еще поборется на ЧМ. Соперничество с Уилсоном его преобразило

Когда в 2011-м 21-летний пацан из Бристоля, выглядевший еще младше, ураганом прошелся по соперникам на ЧМ, журналисты завелись. Джадд Трамп уже давно закрепился в туре и даже обыгрывал звезд на низкорейтинговых и пригласительных ивентах, но именно сезон-2010/11 оказался прорывом.

Он расправился с Марком Селби в финале China Open, забрался в топ-16 и выбил 100 сотенных брейков за карьеру. На пути к важнейшему матчу сезона Трамп вынес Грэма Дотта и Дина Джуньху. Пубертатная челка зря веселила соперников: Джадд играл быстро, агрессивно и серийно. Пусть он проиграл Хиггинсу в финале ЧМ, зато завоевал любовь «Крусибла». Неудивительно, что заголовки на следующий день состояли исключительно из сравнений талантливого энерджайзера с легендарным Ронни О’Салливаном.

В следующем сезоне популярность Трампа выросла. Он взял второй рейтинговый титул – UK Championship – обыграв в сложной части сетки Ракету, Магуайера и Робертсона. Фанаты обожали Джадда не только за победы и стиль, но и за имидж плохого мальчика. В твиттере он назвал себя «игроком в снукер на полсмены, плейбоем на полную ставку», а перед чемпионатом Великобритании пообещал сыграть в сексуальный снукер.

«Я играю быстрее других, пробую сумасшедшие удары, на которые другие не решились бы, – уже тогда Трамп знал себе цену. – Некоторые думают только о победе, даже если она не будет красивой. Я хочу мотивировать и вовлекать зрителей. Я хочу устроить для них шоу, чтобы они наслаждались игрой». Он объяснил, что фразы про сексуальный снукер и плейбоя придумал с друзьями в шутку, но имидж рок-звезды снукера уже прилип.

Медиа отправляли фотографов в клубы, где он тусовался, и ловили кадры с новыми девушками, Трамп резонировал трик-шотами, экстравагантными луками и дорогими машинами. В таком консервативном виде спорта как снукер его поведение развлекало болельщиков и за пределами стола. Сравнения с О’Салливаном участились.

От Джадда ждали бесперебойного потока трофеев, как от Ракеты, но по меркам лучших в истории снукера после яркого дебюта карьера Трампа разочаровала. Он не приблизился к двум лучшим сезонам в карьере, на первый план вышли личные загоны. Нервы часто перевешивали талант Джадда. Когда что-то не получалось, он терял контроль, ошибался на простых шарах, бесился, что соперник играет медленно и осторожно.

Поражение от Бинэма в полуфинале ЧМ-2015 сильно задело Джадда, но некоторые фанаты ему уже не сопереживали. Имидж тусовщика их больше не привлекал – кажется, все, кроме Трампа, понимали, что для успеха ему не хватает концентрации.

Возмущение тем, как золотой мальчик прожигает талант, достигло пика в 2016-м. В первом раунде ЧМ Трамп проигрывал Ляну Веньбо 3:7 и в перерыве написал в твиттере: «Выпивка за мой счет, если разберусь с этим». Он одержал волевую победу 10:8, но привычка отпускать соперника вперед помешала в следующем раунде – с такого же счета против Дина Трамп уже не отыгрался (10:13). О нем заговорили уже не как о будущем Джимми Уайте или О’Салливане, а как о разочаровании и чемпионе по сливам. Болельщиков бесило, что 27-летний Трамп никак не подрастет и самоутверждается как подросток, а Хендри, Ронни и Робертсон наперебой советовали закалиться.

Джадд ТрампEurosport

В следующем году легкомысленный Туз опозорился еще сильнее. Перед началом ЧМ он шел вторым в рейтинге и самоуверенно сказал: «Моя игра соответствует стандартам, которые редко встретишь сегодня». В первом же раунде он проиграл 8:10 Рори Маклеоду, который попал на турнир через квалификацию и шел в табели на 52 позиции ниже Джадда. Трамп обалдел, не пришел на пресс-конференцию и получил штраф.

В сезоне-2018/19 медийная сторона его личности окончательно перевесила спортивные достижения. В студии еле сдерживающий злобу Трамп наконец отчитался за неоправданные ожидания и ответил на постоянную критику. Меньше недели назад он проиграл Кайрену Уилсону четвертый матч за год – Воин разгромил Джадда 6:1 в четвертьфинале Чемпионата чемпионов и серьезно задел его самолюбие. Уилсон не такой зрелищный игрок, как Трамп и младше его на два года, никогда не считался чудо-мальчиком и завоевал меньше трофеев.

Финалист ЧМ возмущался, что его сравнивают с выскочкой, хотя для нейтральных фанатов в победах Уилсона не оказалось ничего удивительного. За последние полтора года Кайрен закрепился в топ-16 и заматерел, а Трамп так и не приблизился к заветной победе ближе, чем в 2011-м. Болельщики в твиттере раскритиковали бывшего героя за мягкотелость и бесхарактерность. «Я был в шоке, когда в перерыве между сессиями вошел в тренировочную комнату, а Джадд просто сидел, – сказал Уилсон после матча. – Я поскорее вернулся за стол, чтобы не терять концентрации. Возможно, такие мелкие детали дают сопернику понять, что я хочу победить больше, чем он».

«Люди говорят, что Кайрен – будущая звезда, но он почти мой ровесник и близко не выиграл того, что выиграл я, – ответил разъяренный Трамп. – Им хочется видеть соперничество, и я думаю, что мы им его обеспечим. Он сказал, что я не тренировался в перерыве – наверное, с его контролем битка ему нужно практиковаться чаще, чем мне».

Стычка с Уилсоном стала первым случаем, когда капризный характер Трампа пошел ему на пользу. Джадд завелся и на следующем турнире Northern Ireland Open показал идеальную игру. В финале он обыграл Ронни со счетом 9:7 и стало очевидно: Трампу изо всех сил хочется заткнуть хейтеров.

Снукерные медиа и фанаты нечасто получают сенсации: в таком джентльменском спорте мужчины редко идут на открытый конфликт. Перепалка Уилсона и Трампа стала идеальным поводом – новостные аккаунты и официальные источники организации World Snooker только подогрели соперничество: сделали несколько красивых видео, вспомнили грандиозные зарубы Алекса Хиггинса и Стива Дэвиса, собрали вбросы других игроков.

Все это повлияло на Трампа. Его задело, что для зрителей он превратился в снукерную версию «Тоттенхэма» с красивой игрой и давлением на других фаворитов, но потерей самообладания в решающий момент. Теперь Трампу было, ради чего злиться на себя. Не имело значения, что Уилсон не считал их соперничество принципиальным: переписываясь в твиттере с игроками и болельщиками после победы в Северной Ирландии, Джадд проигнорировал поздравление нового заклятого соперника.

На проходящем за закрытыми дверьми ивенте Championship League он уже обыграл Кайрена со счетом 3:0 и 3:1, а теперь Воин и Туз встретились в первом раунде третьего по значимости турнира Masters. Для обоих игроков это была возможность выйти на новый уровень: Уилсон в прошлом сезоне проиграл в финале Марку Аллену и вообще не блещет большими победами, Трамп сосредоточился на снукере, а не на имидже. Джадд будто вспомнил, что не уступает в классе любому сопернику, если не допускает простых ошибок.

В первом же матче на арене «Алли Палли» Трамп уничтожил соперника 6:2 и превзошел во всем: отыгрышах, дальних ударах и сериях. Через несколько дней он повторил то же самое против трехкратного чемпиона мира Селби, а в полуфинале вынес Робертсона. Игра Джадда обрела новое измерение: он отказался от пацанских атак и терпел в моментах, в которых раньше пошел бы ва-банк.

Джадд ТрампEurosport

Кульминацией перерождения Трампа стал финал, в котором он разобрался с Ронни О’Салливаном. Джадд не только переиграл главного игрока эпохи, но и показал, что не боится одного из кумиров – другие игроки топ-16 комплексуют и глупо ошибаются в матчах с Ракетой. Трамп наоборот выглядел собранным и спокойным. Он больше не писал в твиттер между сессиями и не психовал после промахов.

Улыбчивому мальчику, поставившему на колени всех, кроме Хиггинса, в 2011-м, скоро 30, и он не реализовал талант так ярко, как мог бы. Трампу уже не повторить успехов игроков, с которыми его когда-то сравнивали, но в этом сезоне он снова будет среди фаворитов на главном турнире. Несмотря на разочарование от накопившихся неудач, именно разборка с Уилсоном перезапустила карьеру Трампа, а победа на «Мастерс» напомнила, за что его когда-то обожали. Теперь у него есть еще один шанс наконец повзрослеть.

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