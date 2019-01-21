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Сочнейшие моменты финала The Masters, превратившегося в вынос О’Салливана Трампом
Джадд был неудержим.
Английский снукерист Джадд Трамп в фееричном финале турнира The Masters нанес поражение соотечественнику Ронни О’Салливану – 10-4.
Вот так Трамп положил начало итоговой победе.
Во втором фрейме Джадд заработал очко шикарным ударом красным по красному шару.
В четвертом фрейме Ронни вырвался вперед, но ненадолго. Подобное двойное везение очень помогло Джадду.
Лишь при счете 0-4 Ронни собрался. Эмоции его захлестывали, и некоторые удары выходили слишком сильными. Но иногда удача благоволила О’Салливану.
В 11 фрейме Ронни, наконец, выдал сотенную серию. Правда, отставание было уже огромным – 2-8. Этот сенчури стал 990-м в карьере великого британца.
Следующая партия началась с непредвиденного нападения местной фауны.
Ронни вскоре сделал и 991-й сенчури. Но Джадд преимущество сохранил и довел финал до победы.
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