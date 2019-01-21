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Сочнейшие моменты финала The Masters, превратившегося в вынос О’Салливана Трампом

Сочнейшие моменты финала The Masters, превратившегося в вынос О’Салливана Трампом
Eurosport

19 ч. назадОбновлено 18 ч. назад

Джадд был неудержим.

Английский снукерист Джадд Трамп в фееричном финале турнира The Masters нанес поражение соотечественнику Ронни О’Салливану – 10-4.

Вот так Трамп положил начало итоговой победе.

Видео - Удар, которым Трамп положил начало победе над Ронни

00:19

Во втором фрейме Джадд заработал очко шикарным ударом красным по красному шару.

Видео - Впечатляющий двойной удар Трампа во втором фрейме.

00:23

В четвертом фрейме Ронни вырвался вперед, но ненадолго. Подобное двойное везение очень помогло Джадду.

Видео - Трамп одним ударом забил два шара

00:36

Лишь при счете 0-4 Ронни собрался. Эмоции его захлестывали, и некоторые удары выходили слишком сильными. Но иногда удача благоволила О’Салливану.

Видео - Мощный удар Ронни по желтому шару

00:19

В 11 фрейме Ронни, наконец, выдал сотенную серию. Правда, отставание было уже огромным – 2-8. Этот сенчури стал 990-м в карьере великого британца.

Видео - 990-й сенчури Ронни в карьере

02:00

Следующая партия началась с непредвиденного нападения местной фауны.

Видео - Вторжение осы в финале The Masters

00:26

Ронни вскоре сделал и 991-й сенчури. Но Джадд преимущество сохранил и довел финал до победы.

Видео - Победа Трампа

02:16
  • Трамп выиграл первый The Masters в карьере.

Трамп уничтожил О’Салливана и еще поборется на ЧМ. Соперничество с Уилсоном его преобразило

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