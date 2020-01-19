Картер дважды победил рак и вообще не должен был играть на «Мастерсе». Теперь он близок к титулу

«Мастерс» в снукере примерно сравним по статусу с аналогами из тенниса. Это второй по значимости турнир, который собирает топ-16 мирового рейтинга в Лондоне: битвы лучших с первого круга, престиж и 250 000 фунтов на кону.

Турниру-2020 суждено было стать особенным. Началось с того, что в сетку попал человек из-за пределов 16 лучших игроков мира. Ронни О’Салливан, заявил, что у него нет мотивации играть крупные турниры еще в прошлом году, но тогда его слова восприняли как шутку. Оказалось, великий чемпион не шутил: «Мне это не нужно. Пусть в Лондоне сыграет кто-то, кто реально любит игру, посвящает ей свою жизнь и проявит себя там на все 100%».

В итоге, в сетку попал 17-й номер рейтинга Аллистер Картер, который принялся выносить супертопов с первого же круга и впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». Хотя еще за три недели до этого проигрывал в квалификации на German Masters 70-му номеру рейтинга.

На «Мастерсе» от Картера уже пострадали Марк Селби (четвертый в рейтинге, 4:6), Джон Хиггинс (шестой, 3:6) и Шон Мёрфи (десятый, 3:6). В финале он сыграет против Стюарта Бинэма 14-го номера в рейтинге и, весьма вероятно, победит. Получается, Ронни подарил Аллистеру путевку финал и оказался провидцем, потому что Картер воспользовался шансом по полной.

Картер вообще ноунейм или довольно мощный игрок?

Ответить однозначно сложно. Для недавних поклонников снукера скорее первое, для более опытных – второе. До июля 2013-го Аллистер выиграл три рейтинговых турнира (Welsh Open, Shanghai Masters и German Masters), дважды играл в финале чемпионата мира (оба раза проиграл О’Салливану) и даже забирался в 2010 году на вторую строчку в рейтинге.

Что случилось потом?

1 июля 2013 года у Али Картера диагностировали тестикулярный рак (рак яичек). На следующий день четырехкратному победителю рейтинговых турниров (четвертый – World Open 2016) сделали операцию. Потому был курс химиотерапии, но отдыха даже длиной в месяц не последовало. Через 19 дней Картер написал в твиттере, что полностью излечился и готов выступать вновь.

Казалось бы, исцеление должно было дать мощный буст карьере, но буквально через год рак поразил Картера вновь. На этот раз пострадали легкие и снова яички (случился рецидив): «Когда мне сказали, что в легком обнаружено затемнение, я подумал, что со снукером в моем случае покончено. У меня было инстинктивное чувство, что речь идет о раке, так что мне оставалось лишь ждать, когда все подтвердится. К счастью, доктора объявили, что опухоль поддается лечению».

Али КартерGetty Images

Вновь не прошло и двух месяцев, как Картер вернулся в снукерные залы вновь и с тех пор их не покидает. Играет менее успешно, чем до интенсивного курса лечения (всего одна победа на рейтинговых турнирах и два финала), но зато уверенно заявляет, что уже победил в главном бою в жизни: «Я дважды играл в финале чемпионата мира и два раза уступил Ронни О’Салливану. Если я снова встречусь с ним в решающем матче еще раз, это уже не будет иметь значения, потому что самый большой бой в своей жизни я уже выиграл».

У Ронни и Али есть история помимо двух встреч в финалах ЧМ

Причем история эта не совсем красивая. В 1/8 финала ЧМ-2018 Картер и О’Салливан в очередной раз играли между собой, но встреча завершилась не очередной победой Ракеты, а его вылетом с турнира. После одного из ударов нервный Ронни толкнул соперника плечом и нарвался на замечание судьи. Картер только мило усмехнулся.

Ронни О'Салливан выполнил топовый удар и дерзко толкнул Аллистера Картера плечом в плечо

Вероятно, потому что к внештатным ситуациям ему не привыкать. У Картера есть лицензия пилота, и он даже учился на пилота коммерческих авиалиний – оттуда появилось его прозвище «Капитан». После ухода из профессионального спорта Картер надеется сесть за штурвал Boeing 747.

За Картера просто хочется по-доброму поболеть. Еще в 2003 году Картеру диагностировали болезнь Крона (заболевание желудочно-кишечного тракта), из-за которой он вынужден контролировать потребление молочных продуктов и глютена. Потом два побежденных рака, неуважение соперников (на «Мастерсе»-2020 за вскинутую от победы руку поплатился Марк Селби) и долгожданный финал. Пусть же ему повезет.

Телеграм-канал Дмитрия Панферова, где про снукер нет ничего, а вот про футбол очень даже

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