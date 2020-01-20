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Бинэм проигрывал по ходу финала, но вырвал у Картера титул лондонского «Мастерса»
Волевая победа принесла титул Стюарту.
В Лондоне завершилась финальная партия «Мастерса» – играли англичане Аллистер Картер и Стюарт Бинэм.
Матч закончился волевой победой 43-летнего Бинэма со счетом 10:8. По ходу встречи он проигрывал со счетом 5:7, игру уверенно вел его 40-летний соперник. Бинэм переломил ход матча и обыграл Картера, взяв титул.
- Наивысший рейтинг Бинэма в мировом рейтинге – второе место с мая 2015-го по март 2017-го.
- Стюарт – чемпион мира 2015 года.
Картер дважды победил рак и вообще не должен был играть на «Мастерсе». Теперь он близок к титулу
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