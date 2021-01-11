За несколько лет на первой строчке мирового рейтинга Марк Селби стал одним из самых критикуемых игроков тура. Несмотря на сотенные брейки, красивые удары и гениальные отыгрыши, хейтеры называли Шутника из Лестера скучным, а его стиль антиснукером. Огромную роль в предубеждении против Селби сыграло противостояние с Ронни О'Салливаном: у последнего огромная армия фанатов, а Марк – его полная противоположность. Болельщики Ракеты на автомате относятся к принципиальному противнику с предубеждением и не признают его заслуг.

Ронни стал легендой благодаря точным дальним выстрелам, страсти к риску, импровизации и безупречным скоростным комбинациям вокруг черного. Селби, наоборот, никогда не спешит, просчитывает каждый ход и спокойно отыгрывается, когда атака кажется безрассудной. Выступления одного зависят от настроения, другой прославился железным характером и умением вытягивать даже провальные матчи.

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Их противостояние продолжается больше 10 лет, но особый статус обрело в 2014-м, когда О’Салливан в первый и единственный раз за карьеру проиграл в финале чемпионата мира – его соперником в решающем матче выступил Марк (14:18). С тех пор поединки Ронни против Селби превратились в снукерное Класико – их ждут с особенным предвкушением даже в эпоху доминирования Джадда Трампа.

Марк Селби и Ронни О'Салливан Фото: Getty Images

Впрочем, до августа прошлого года накал противостояния ослаб: Ракета выступал выборочно, а его соотечественник сбавил обороты по сравнению с сумасшедшим отрезком 2013-2017 годов. Марк чаще вылетал от аутсайдеров и любителей – поражения от Ноппона Саенгхама, Джеймса Кэхилла, Скотта Дональдсона и Крейга Стэдмана доказывали, что трехкратный чемпион мира переживает спад. На ЧМ-2018 его в первом раунде выбил Джо Перри (4:10), а через год во втором – Гэри Уилсон (10:13). Казавшийся раньше непобедимым в топ-матчах Селби слишком часто ошибался и отдавал преимущество. Не спасали даже фирменные камбэки – лидерство в рейтинге отобрал сначала Ронни, затем Трамп.

Однако Марк не был бы собой, если не нашел способ преодолеть растянувшийся на два сезона спад. Он не выигрывал титулы больше года, и даже разгром Дэвида Гилберта со счетом 9:1 в финале English Open-2019 не вернул Селби уверенность. Шутника настолько беспокоили промахи в простых ситуациях и сумасшедшие перепады, что в июне 2020-го он обратился за помощью к авторитетному тренеру Крису Генри, известному научным подходом, кропотливостью и вниманием к психологии. Коуч быстро обнаружил причину кризиса – оказалось, Селби уже долгое время неправильно целился.

«Одна из проблем Марка (и это довольно забавно) заключалась в его зрении и точности, – объяснил Генри. – Технически он все делал правильно, но его прицел слегка сбился. Он недостаточно концентрировался, когда смотрел на шары. Так как мы видим с помощью зрительной коры мозга, у нас вырабатываются неэффективные зрительные привычки. Многие игроки даже не знают об этой проблеме, они не осознают причину и списывают все на технику. Технику можно прочувствовать, а прицеливание – нет». Чтобы вернуть меткость, Марк занимался с двумя легкими пластиковыми шарами белого и красного цветов.

С помощью специального метода Генри Селби научился заново проводить траекторию удара между битком и прицельным шаром. «Он не мог поверить в то, что неточно целился на некоторых ударах, – продолжает тренер. – Мы неделями работали над этим и в итоге все сделали правильно. Если у тебя есть винтовка, и ты готовишься к выстрелу, то можешь не догадываться, что целишься немного в сторону от мишени. Ты спускаешь курок, уверенный в попадании. В случае промаха ты считаешь, что проблема не с прицелом, а с оружием».

Марк Селби Фото: Getty Images

Другой аспект подготовки касался менталитета – Марк признал, что за последние полтора года потерял веру в себя. Генри использовал для психологической перезагрузки чемпиона специальную систему из семи шагов, основанную на исследования нейронов и подсознания. Метод тренера подразумевает работу со всеми органами чувств с помощью аудио и видеоматериалов. «Мы буквально бомбардируем подсознание качественной информацией, – рассказал Крис. – Мы также работаем над правильным ощущением времени, потому что вероятность промаха возрастает, если готовиться к удару слишком долго. Не стоит торопиться, но и затягивать тоже. Когда ты сделал все, что должен был, остается только ударить».

Уделяющий огромное внимание деталям Генри и усидчивый Селби образовали идеальный тандем: когда из-за пандемии им пришлось заниматься дистанционно, Марк сидел с тетрадкой и задавал вопросы, будто студент-отличник на паре. Тренер отмечает, что теперь Шутник больше полагается на инстинкты. В ноябре 2019-го Селби высмеяли за шестиминутную паузу перед ударом в матче против Джона Хиггинса – теперь невозможно представить, что англичанин потратит столько на подготовку. Он больше доверяет чутью и не накручивает себя, анализируя простые позиции. Лучшим доказательством прогресса Марка стали его выступления с начала совместной работы с Генри: полуфинал ЧМ, победы на European Masters и Scottish Open.

Селби снова не признает поражений – например, на Champion of Champions он уступал Кайрену Уилсону 0:4, но переломил ход матча и выиграл 6:5. «До сотрудничества с Крисом я не очень представлял, что происходит, – признался Марк. – Я хотел исправить ошибки, но не знал, что нужно сделать. Самым полезным для меня стало то, что Крис всегда подкрепляет доводы фактами. Он не просто говорит то, во что верит. Если вы загуглите, то убедитесь, что его идеи подкреплены научными данными». Шутник не устает благодарить Генри – он упоминал тренера и после успешного ЧМ, и после победы над Мартином Гулдом в финале European Masters.

На прогресс Селби повлияло не только сотрудничество с новым специалистом – неожиданным источником мотивации для 37-летнего спортсмена стал Ронни О'Салливан. Великое соперничество вышло на новый уровень в Крусибле – Марк был близок к победе в полуфинале, но уступил Ракете в решающем фрейме. После поражения Селби возмутился поведением оппонента – его задело, что Ронни бил наудачу со всей силы, когда не хотел думать над выходом из снукера или над сложной позицией. «Мне показалось, он вел себя слегка неуважительно по отношению к спорту, – оценил Марк поведение соперника. – Мало кто при выходе из снукера лупить со скоростью 100 миль в час. Он занимался именно этим, хотя обычно игроки пытаются разобраться, как пробить, чтобы доставить тебе ответные неприятности».

Именно агрессивная игра Ронни и колкость Селби обозначили начало очередного этапа противостояния – обида за вылет в полуфинале ЧМ подстегивала Марка, и он не сбавил обороты в новом сезоне. В декабре англичане снова встретились в финале Scottish Open – на этот раз О'Салливан пытался вывести соперника из равновесия выходами к столу даже в проигранных фреймах при отставании больше 80 очков. План не сработал – Шутник доминировал на протяжении всего матча и разгромил Ронни 9:3. После победы Селби поддел Ракету, почти дословно повторив фразу из его предыдущих интервью: «Думаю, я мог сыграть намного лучше. Я весь день пытался найти лучший кьюинг (владение кием – Eurosport)».

Искры летали на протяжении всего финала: в одном из напряженных эпизодов Ракета обвинил Марка в том, что тот двигал бутылку с водой и отвлекал его от удара. Селби рассказал, что на самом деле это О'Салливан мешал ему нормально прицелиться, а затем несправедливо свалил вину: «В начале матча я готовился к удару, а он стоял перед креслом. Когда я замахнулся, чтобы нанести удар, он начал натирать кий мелком. Я остановился и посмотрел на него, а он скорчил рожу и сел. Затем он обвинил меня в том, что я двигал бутылку перед его ударом, хотя он тогда даже не целился. Я одернул его, и, видимо, он почувствовал, что должен сделать то же в мой адрес, хотя никакого повода не было».

Работа с Генри и противостояние с Ронни стали ключевыми факторами возвращения Селби на вершину. Марк утверждает, что у них с О'Салливаном нормальные отношения, хотя в последнее время обе легенды постоянно нападают друг на друга через медиа. Недавно Ракета не включил Селби в список главных противников – туда попали Стивен Хендри, Хиггинс и Трамп. Даже этот жест направлен на то, чтобы поддеть соперника – показать, что сам О'Салливан не считает его великим. Однако подколки Ронни имеют противоположный эффект – они не портят настроение Селби, а, наоборот, заставляют его играть сильнее и держаться на уровне остальных лидеров.

Чтобы доходить до финала и выигрывать трофеи, Шутнику приходится соответствовать набравшим фантастическую форму Трампу и Робертсону – эта тройка завоевывает титулы почти синхронно. Марк снова ни в чем не уступает лучшим, хоть и не получает такого признания, как Джадд и Нил. Негатив самого О'Салливана и его фанатов придает Селби сил и доказывает, что с ним по-прежнему считаются. «Не думаю, что он доволен тем, как сейчас играет, – в недавнем интервью Марк нанес очередной удар по Ракете. – Если тебе не нравится своя игра, ты начинаешь искать виноватых. Если все отлично, то ты не замечаешь ничего вокруг».

К Masters Селби подошел одним из фаворитов – он стабильнее Ронни и не боится Робертсона, а Трамп пропустит самый престижный пригласительный турнир из-за коронавируса. В первом раунде Марк сыграет против Стивена Магуайра, которому не хватает самообладания и выдержки противостоять сильнейшим. За последние три года Селби успели списать и отправить на пенсию, но теперь возвращение на вершину стало делом чести. На протяжении карьеры он становился опаснее всего именно тогда, когда поражение казалось неизбежным и его уже не воспринимали всерьез. Новая победа на турнире «Тройной короны» может стать лучшим напоминанием, что Шутника из Лестера нельзя списывать ни при каких обстоятельствах.

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