Китаец Янь Бинтао выиграл снукерный «Мастерс», в финале переломив ход матча против шотландца Джона Хиггинса.
20-летний Бинтао уступал в счете 5:7 и в итоге победил со счетом 10:8. Он стал самым молодым чемпионом «Мастерса» после Рони О'Салливана в 1995 году.
The Masters
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«Он был фантастичен, его игра невероятная и разносторонняя. У меня были шансы, и я должен был ими пользоваться – повести 6:3, а потом и 8:5. Я подавлен, но его победа – его заслуга. Выиграть «Мастерс» в таком возрасте – блестящее достижение», – цитирует The Guardian 45-летнего Хиггинса со ссылкой на BBC.
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- Бинтао – второй китаец, выигравший «Мастерс» после Дина Джуньху.
- Китайский снукерист идет на 11-м месте мирового рейтинга.
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