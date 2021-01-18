20-летний Бинтао уступал в счете 5:7 и в итоге победил со счетом 10:8. Он стал самым молодым чемпионом «Мастерса» после Рони О'Салливана в 1995 году.

«Он был фантастичен, его игра невероятная и разносторонняя. У меня были шансы, и я должен был ими пользоваться – повести 6:3, а потом и 8:5. Я подавлен, но его победа – его заслуга. Выиграть «Мастерс» в таком возрасте – блестящее достижение», – цитирует The Guardian 45-летнего Хиггинса со ссылкой на BBC.