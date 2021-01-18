В любом спорте есть игроки и команды, наводящие страх на соперника еще до начала матча. Джон Хиггинс – одна из таких глыб в снукере. Шотландец не побеждал на больших турнирах после Welsh Open-2018, но характер, достижения и легендарный статус сделали его одним из самых неприятных оппонентов в туре. Волшебник из Уишоу не выделяется одним сильным качеством – он не зачищает стол вокруг черного за пару минут, как Ронни О’Салливан, не кладет сложные дальние, как Джадд Трамп, и не ставит снукеры, как Марк Селби. Вместо этого Хиггинс одинаково хорош во всем – он универсален, никогда не психует и вытаскивает матчи за счет железного менталитета.

Все эти факторы делали 45-летнего шотландца безоговорочным фаворитом в финале «Мастерс». На пути к возможному титулу Джон забодал в решающем фрейме Марка Аллена, красиво переиграл Ракету с тремя сотнями и оборвал поход набравшего мощную форму Дэвида Гилберта. Хиггинс бывал в таких ситуациях не один десяток раз: одна победа отделяла его от престижного титула и 250 тысяч фунтов, а соперник и близко не обладал опытом, который придавал шотландцу уверенность и хладнокровие.

The Masters 20-летний Бинтао взял «Мастерс», проигрывая Хиггинсу по ходу матча 41 МИНУТУ НАЗАД

Джон Хиггинс Фото: Getty Images

Эксперты и болельщики сходились на том, что у 20-летнего Яня Бинтао нет шансов. Тигр и так провел отличный турнир – уже в первом матче в десайдере отправил домой самого Нила Робертсона, затем расправился со Стивеном Магуайром и Стюартом Бинэмом. Трудно мечтать о лучшем дебюте на главном пригласительном ивенте, и даже сам молодой китаец признался, что не слишком расстроится поражению в финале. Все выглядело очевидно: Хиггинс побеждал на ЧМ, чемпионате Великобритании и «Мастерс» еще до рождения Бинтао, соскучился по большим титулам и действовал как в лучшие времена.

К тому же Джон осознавал, что вряд ли получит лучшую возможность для еще одной победы на турнире «Тройной короны». Именно в этом январе шотландцу повезло – на его пути из четырех главных фаворитов повстречался только Ронни. Трамп снялся из-за коронавируса, а Робертсон и Селби вылетели от других соперников. Трудно представить, что такое невероятное стечение обстоятельств повторится на другом «Мастерс», а UK Championship и чемпионат мира не подходят Волшебнику по формату – нужно выиграть слишком много длинных матчей. Перед финалом Хиггинс не показывал, что нервничает, но для него это был главный матч последних лет и возможность реабилитироваться за три поражения подряд в финалах ЧМ.

Бинтао осознавал статус соперника и принимал роль андердога – тем удивительнее, что в четвертой встрече подряд на турнире он сохранил цепкость и совсем не растерялся. Китаец будто не чувствовал давления, хотя в первой сессии уступал 2:4 и 3:5. Стандартный молодой снукерист развалился бы под таким натиском Хиггинса, но Янь не уступал легенде ни в точности, ни в хладнокровии. Он не торопился, не шел на рискованные удары и не психовал после ошибок. Перфоманс Бинтао – лучшее доказательство того, какую роль в снукере играет психология. Многие игроки вдвое старше Тигра не обладают подобной цепкостью и спокойствием.

В первом фрейме вечерней сессии Хиггинс провел серию в 67 очков – этого должно было хватить для победы, но Бинтао выцарапал атаку, собрал оставшиеся шары и выиграл затяжную битву на дополнительном черном. Такими камбэками знаменит сам Джон, который никогда не сдается и вытягивает даже безнадежные противостояния благодаря силе воли. На этот раз соперник действовал в его же стиле – Янь вцепился в фаворита и весь вечер не позволял оторваться в счете. Хиггинс повел 7:5, но два фрейма отставания снова не надломили Бинтао – он сделал сотню, сравнял, а потом и вышел вперед.

Кажется, именно в этот момент значимость матча придавила Джона сильнее, чем соперника: у шотландца участились ошибки, а соперник действовал все так же невозмутимо и добился решающего перевеса. «Он удивительно разнообразен, – оценил Хиггинс уровень Бинтао после поражения 8:10. – У меня были возможности повести со счетом 6:3 и 8:5, но нужно отдать ему должное – это потрясающее достижение в таком возрасте». Главное впечатление от игры Яня – взрослый снукер. Раньше китаец выступал в длинных матчах лишь на ЧМ и в финале прошлогоднего Players Championship, когда проиграл Трампу 4:10. Несмотря на это, он действовал так, будто уже много лет претендует на главные трофеи и в очередном успехе нет ничего удивительного.

Победа над Хиггинсом получилась сенсационной еще и потому, что раньше Бинтао не воспринимали всерьез, хотя к 20 годам Тигр уже выиграл рейтинговый титул в Риге, закрепился в топ-16 и дошел еще до нескольких финалов. В прошлом сезоне Янь выступал в 1/2 UK Championship – еще одно достижение, о котором некоторые топ-игроки только мечтают. Он уступил будущему победителю Шону Мёрфи в упорной борьбе на Welsh Open-2020 и дошел до другого полуфинала на Shoot Out. Почти всем элитным снукеристам больше 30, но Бинтао в последние полтора года выступает стабильнее многих взрослых звезд.

На успехи Яня почти не обращали внимания еще и из-за универсальности и скромности: молодой талант почти все время тренируется, плохо говорит по-английски и явно не претендует на внимание медиа. Однако масштаб его достижения очевиден: он стал первым после Марка Селби в 2008-м дебютантом-победителем «Мастерс». В современном снукере почти не осталось вундеркиндов – юниоры не форсируют выход на пик, а некоторые и вовсе раскрываются к 40. На таком фоне Бинтао – самый яркий молодой игрок со времен Дина Джуньху в конце 2000-х и Трампа в начале 2010-х, уникальный и недооцененный талант, которого заметили лишь теперь.

«У него нет конкретной сильной стороны, но он достаточно силен во всем, – охарактеризовал китайца Стивен Хендри. – Из-за этого его так трудно победить». О’Салливан оценил менталитет самого молодого победителя «Мастерс» за последние 26 лет: «Его игра почти не изменилась с тех пор, как он впервые появился в туре, и я не уверен, что она изменится еще через 10 сезонов. Необязательно играть потрясающе или зрелищно в каждом матче. Иногда нужно просто побеждать, и он лучше большинства китайских снукеристов знает, как это делать».

У Бинтао нет харизмы Трампа или Селби, он редко ставит эффектные снукеры в стиле молодого Дина, не проводит свободное время в ночных клубах и не дает громких интервью. Однако его триумф напоминает, что главный критерий успешности спортсмена – это умение выигрывать матчи и трофеи. Даже если Янь останется молчуном до конца карьеры, он заслужил внимание и признание трудолюбием, терпением и упорством. Парадоксальным образом самый скромный и незаметный снукерист топ-16 за один турнир стал самой яркой молодой звездой снукера.

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