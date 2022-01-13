Нил Робертсон - Ронни О'Салливан

Снукер Следите за матчем Нил Робертсон – Ронни О'Салливан на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 13 января 2022. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.

Сегодня встречаются Нил Робертсон и Ронни О'Салливан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.