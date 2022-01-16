16 января в Лондоне пройдет финал турнира по снукеру The Masters, в котором австралиец Нил Робертсон сыграет против англичанина Барри Хокинса.

В полуфинальных поединках 15 января Робертсон обыграл Марка Уильямса, а Хокинс одолел Джадда Трампа.

Ad

Марк Уильямс (Уэльс) – Нил Робертсон (Австралия) – 5:6

Джадд Трамп (Англия) – Барри Хокинс (Англия) – 5:6

World Grand Prix Выключил эпатаж и взял титул. Ронни – пример для Трампа 20/12/2021 В 07:51

Финал начнется в 16:00 по московскому времени, прямая трансляция стартует на телеканале Eurosport 2, а вечерняя сессия с 21:45 (мск) пройдет на Eurosport 1. Также в полном объеме встречу Робертсона и Хокинса можно посмотреть благодаря приложению Eurosport – подписка снижена до 149 рублей в месяц!

Ронни О'Салливан красиво выиграл финал World Grand Prix. На этого могло не случиться: он чуть не опоздал на матч World Grand Prix на более ранней стадии, потому что хотел поесть булочек в кафе

World Grand Prix О’Салливан обыграл Робертсона в финале World Grand Prix 20/12/2021 В 04:32