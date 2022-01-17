Австралиец Нил Робертсон завоевал второй титул «Мастерса» в карьере, обыграв англичанина Барри Хокинса со счетом 10:4.
Символично, что повторный успех Робертсона состоялся ровно через 10 лет после того, как он впервые выиграл престижный лондонский турнир. Нил стал 10-м игроком, побеждавшим на The Masters более одного раза. Также австралиец продолжил невероятную победную серию – Робертсон выигрывает как минимум один турнир каждый календарный год начиная с 2006 года.
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За победу на «Мастерсе» Робертсон заберет домой 300 тысяч евро призовых. Занявший второе место Хокинс получит 120 тысяч евро.
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