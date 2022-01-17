Финал «Мастерс» закончился скучным разгромом, но сам турнир не разочаровал – некоторые матчи уже заслужили место в хит-параде сезона, который завершится только через четыре месяца. Кайрен Уилсон сначала позволил Стюарту Бинэму отыграться со счета 1:4, а затем добыл победу на сложных цветных в десайдере. Марк Уильямс и Джон Хиггинс удостоились стоячей овации за шекспировскую драму и еще один решающий фрейм. Неделя достигла пика к полуфиналам: Барри Хокинс неожиданно не развалился против Джадда Трампа, а Нил Робертсон устроил фантастический камбэк против Уильямса и украл матч на последнем черном.

По классическим противостояниям прошедшей недели можно сделать несколько выводов о том, как пройдут следующие турниры.

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Робертсон может выключиться после большого титула. Такое уже бывало

The Masters Робертсон разбил Хокинса и взял 2-й «Мастерс» в карьере 3 ЧАСА НАЗАД

В прошлом сезоне после победы на UK Championship от австралийца ждали доминирования, но статусный титул подействовал на него успокаивающе. Нил оформил несколько ранних вылетов и выиграл лишь один трофей – мартовский Tour Championship. Робертсон признался, что после максимальной концентрации на чемпионате Великобритании ему хотелось расслабиться и провести время с семьей, а не гнаться за новыми финалами и лидерством в рейтинге. Чемпионат мира тоже традиционно обернулся разочарованием – Нила каждый год относят к числу главных фаворитов, но он чувствует себя в Крусибле некомфортно и в 2021-м без шансов проиграл Уилсону в четвертьфинале.

Есть основания предполагать, что в этом сезоне ситуация повторится. Мощное выступление на «Мастерс» может лишить Робертсона мотивации на остаток сезона. В отличие от других игроков, которых титулы подпитывают психологически, Нил относится к громким достижениями более прагматично. Его сезон уже нельзя назвать провальным, как бы австралиец ни выступал в ближайшие месяцы. Статистика подчеркивает парадоксальность Нила. С одной стороны, он выигрывает как минимум один турнир каждый год с 2006-го. С другой – за 15 лет в элите снукера Робертсон взял один ЧМ, а этот титул «Мастерс» стал для него лишь вторым. Австралиец – спящий гигант, которому удается одновременно восхищать стабильностью и разочаровывать резкими спадами.

Селби снова борется с депрессией – возвращение до конца сезона станет чудом

«Это было жалко от начала до конца, просто мусор, – жестко оценил свой уровень Марк Селби. – Думаю, у меня не получилось бы сыграть так плохо, даже если бы я специально постарался». Действующий чемпион мира смотрелся неубедительно и в первом раунде против Стивена Магуайра, но тот матч все-таки вытащил, зато четвертьфинал против Барри Хокинса завершился оглушительным поражением – 1:6. На следующий день после вылета Селби признался в твиттере, что снова страдает от психологических проблем.

Марк Селби Фото: Getty Images

«Притворяться, что все в порядке – не вариант, – написал 38-летний англичанин. – Могу честно сказать, что из всех противостояний, которые я вытащил за карьеру, самую серьезную победу я одержал сейчас, когда признал, что мне нужна помощь. Держать все внутри годами – не вариант. Чувствую, что избавился от серьезного груза. Обещаю, что обращусь за помощью и стану лучше».

Раньше Марк уже сталкивался с депрессией из-за тяжелого детства: ухода матери из семьи и смерти отца. Пока неизвестно, будет ли Селби участвовать в ближайших турнирах, но очевидно, что спорт сейчас отойдет для него на второй план. Англичанин – один из самых стойких снукеристов, но возвращение на прежний уровень до конца сезона, учитывая проблемы с душевным здоровьем, станет настоящим чудом.

Хокинс – лучший из тех, кто так и не выиграет турнир «Тройной короны»

Барри Хокинс – главный хороший парень снукера. Он не ссорится с соперниками, не психует под давлением и часто остается в тени, даже когда мощно выступает. Эксперты регулярно забывают про него, хотя Барри давно держится в элите и регулярно добирается до поздних стадий. Победы над Селби и Трампом на пути к финалу «Мастерс» напомнили журналистам и болельщикам, на что способен 42-летний англичанин. Но главный матч показал, почему при всех положительных качествах за долгую карьеру Хокинс оформил всего три рейтинговых титула.

Барри Хокинс Фото: Getty Images

Робертсон вышел вперед в конце первой сессии, а навязать борьбу во второй части встречи у Барри так и не получилось. Счет 10:4 кажется справедливым – Хокинс в очередной раз растворился, а победа Нила не вызывала сомнений с самого начала. Для англичанина это типичная ситуация: в финале ЧМ-2013 он уступил О’Салливану с разницей в шесть фреймов, в финале «Мастерс»-2016 против Ракеты и вовсе взял лишь одну партию. Статистика Барри на турнирах «Тройной короны» показывает, что ему не хватает психологической стойкости. С 2013-го по 2018-й он выдал серию из одного четвертьфинала и четырех полуфиналов чемпионата мира, но сделать решающее усилие так и не получилось.

В последние годы результаты Хокинса ухудшились. Финал «Мастерс» стал для него первым с 2019-го, когда Барри взял проходной Paul Hunter Classic. Конечно, даже разгромное поражение от соперника уровня Робертсона нельзя назвать провалом, но англичанин все равно упустил грандиозный шанс выиграть главный матч в карьере. Учитывая недавнюю форму, трудно поверить, что в ближайшее время ему представится новый шанс закрыть пробел и улучшить статистику.

Хиггинс и Уильямс – главные фавориты второй части сезона

Армия болельщиков О’Салливана безальтернативно считает его величайшим снукеристом в истории, но на «Мастерс» Ракета не стал даже самым ярким представителем класса-92. В этом сезоне блистают его ровесники: Джон Хиггинс сильно похудел и дошел до четырех финалов, а Марк Уильямс обрел вдохновение, взял British Open и действует так же зрелищно, как в 2018-м, когда он взял третий ЧМ после 15-летнего перерыва. Очная встреча ветеранов в четвертьфинале получилась легендарной из-за игроков, которые отчаянно рубились до последнего фрейма, и зрителей, создавших на арене стадионную атмосферу.

Контраст между 46-летними снукеристами лишь подчеркивает их величие: дисциплинированный Хиггинс ответственно подходит к каждому удару и вытаскивает матчи за счет железного характера, Уильямс демонстративно остается расслабленным и с невозмутимым лицом решается на безумные трикшоты. Еще недавно Джон и Марк рассуждали о скором завершении карьеры, но пока они выглядят едва ли не самыми яркими представителями топ-16.

Над поражениями Хиггинса можно смеяться, но ни одному из фаворитов не удалось так убедительно выступить в нескольких турнирах подряд. Уильямс еще недавно жаловался на последствия коронавируса и засыпал прямо во время матчей, а теперь чуть не пробился в финал «Мастерс». Джон и Марк уже сейчас кажутся фаворитами ЧМ-2022 – благодаря индивидуальности и азарту, которых часто не хватает их молодым противникам.

Зато в конце прошлого года Ронни выдал образцовый турнир – не увяз в провокационных интервью и оформил победу на Гран-при.

The Masters Робертсон и Хокинс в финале «Мастерса». Как смотреть? ВЧЕРА В 06:22