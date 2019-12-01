01.12.19
С. МагуайрСтивен Магуайр
Не ранее
22:00
Д. БраунДжордан Браун
Чемпионат Великобритании • Раунд 2
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Стивен Магуайр - Джордан Браун
Чемпионат Великобритании - 1 декабря 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Стивен Магуайр – Джордан Браун на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 1 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Стивен Магуайр и Джордан Браун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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