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Дин Джуньху - Аллистер Картер

Чемпионат Великобритании - 3 декабря 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Джуньху Дин – Аллистер Картер на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 3 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Джуньху Дин и Аллистер Картер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.