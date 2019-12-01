01.12.19
С. КэррингтонСтюарт Кэррингтон
Не ранее
16:00
Б. ЯньБинтао Янь
Чемпионат Великобритании • Раунд 2
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Стюарт Кэррингтон - Янь Бинтао
Чемпионат Великобритании - 1 декабря 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Стюарт Кэррингтон – Бинтао Янь на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 1 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Стюарт Кэррингтон и Бинтао Янь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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