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Аллистер Картер - Брэндон Сарджент
Чемпионат Великобритании - 26 ноября 2019
Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Аллистер Картер – Брэндон Сарджент на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 26 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Аллистер Картер и Брэндон Сарджент, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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