Онлайн

Аллистер Картер - Брэндон Сарджент

Чемпионат Великобритании - 26 ноября 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Аллистер Картер – Брэндон Сарджент на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 26 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Аллистер Картер и Брэндон Сарджент, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.