02.12.19
М. СтивенсМэттью Стивенс
Не ранее
22:00
Э. ХэмилтонЭнтони Хэмилтон
Чемпионат Великобритании • Раунд 3
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Мэттью Стивенс - Энтони Хэмилтон
Чемпионат Великобритании - 2 декабря 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Мэттью Стивенс – Энтони Хэмилтон на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 2 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Мэттью Стивенс и Энтони Хэмилтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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