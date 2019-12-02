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Мэттью Стивенс - Энтони Хэмилтон
Чемпионат Великобритании - 2 декабря 2019
Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Мэттью Стивенс – Энтони Хэмилтон на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 2 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Мэттью Стивенс и Энтони Хэмилтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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