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Бен Вулластон - Чжан Цзянькан

Чемпионат Великобритании - 28 ноября 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Бен Вулластон – Цзянькан Чжан на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 28 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Бен Вулластон и Цзянькан Чжан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.