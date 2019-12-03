03.12.19
Р. О'СалливанРонни О'Салливан
Не ранее
16:00
Н. СэнгкхамНоппон Сэнгкхам
Чемпионат Великобритании • Раунд 3
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Ронни О'Салливан - Ноппон Сэнгкхам
Чемпионат Великобритании - 3 декабря 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Ронни О'Салливан – Ноппон Сэнгкхам на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 3 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Ронни О'Салливан и Ноппон Сэнгкхам, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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