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Энтони Макгилл - Митчелл Манн

Чемпионат Великобритании - 26 ноября 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Энтони Макгилл – Митчелл Манн на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 26 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Энтони Макгилл и Митчелл Манн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.