27.11.19
С. ДоналдсонСкотт Доналдсон
Не ранее
22:30
Ц. ЧэньЦзыфань Чэнь
Чемпионат Великобритании • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Скотт Доналдсон - Чэнь Цзыфань
Чемпионат Великобритании - 27 ноября 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Скотт Доналдсон – Цзыфань Чэнь на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 27 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Скотт Доналдсон и Цзыфань Чэнь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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