28.11.19
Р. О'СалливанРонни О'Салливан
Не ранее
22:30
R. BulmanRoss Bulman
Чемпионат Великобритании • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Ронни О'Салливан - Ross Bulman
Чемпионат Великобритании - 28 ноября 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Ронни О'Салливан – Ross Bulman на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 28 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Ронни О'Салливан и Ross Bulman, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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