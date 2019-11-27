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Хуссейн Вафаеи Айоури - Луис Хиткоут

Чемпионат Великобритании - 27 ноября 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Хуссейн Вафаеи Айоури – Луис Хиткоут на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 27 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Хуссейн Вафаеи Айоури и Луис Хиткоут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.