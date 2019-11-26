26.11.19
Д. ГилбертДэвид Гилберт
Не ранее
22:30
Д. КэйхиллДжеймс Кэйхилл
Чемпионат Великобритании • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Дэвид Гилберт - Джеймс Кэйхилл
Чемпионат Великобритании - 26 ноября 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Дэвид Гилберт – Джеймс Кэйхилл на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 26 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Дэвид Гилберт и Джеймс Кэйхилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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