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Чжао Синьтун - Александр Урсенбахер

Чемпионат Великобритании - 26 ноября 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Синьтун Чжао – Александр Урсенбахер на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 26 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Синьтун Чжао и Александр Урсенбахер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.