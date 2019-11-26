Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Чжао Синьтун - Александр Урсенбахер
Чемпионат Великобритании - 26 ноября 2019
Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Синьтун Чжао – Александр Урсенбахер на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 26 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Синьтун Чжао и Александр Урсенбахер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет