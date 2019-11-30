30.11.19
Н. СэнгкхамНоппон Сэнгкхам
Не ранее
16:00
Э. МакгиллЭнтони Макгилл
Чемпионат Великобритании • Раунд 2
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Ноппон Сэнгкхам - Энтони Макгилл
Чемпионат Великобритании - 30 ноября 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Ноппон Сэнгкхам – Энтони Макгилл на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 30 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Ноппон Сэнгкхам и Энтони Макгилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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