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Ноппон Сэнгкхам - Энтони Макгилл

Чемпионат Великобритании - 30 ноября 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Ноппон Сэнгкхам – Энтони Макгилл на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 30 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Ноппон Сэнгкхам и Энтони Макгилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.