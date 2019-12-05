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Ронни О'Салливан - Дин Джуньху

Чемпионат Великобритании - 5 декабря 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Ронни О'Салливан – Джуньху Дин на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 5 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Ронни О'Салливан и Джуньху Дин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.