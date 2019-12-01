01.12.19
Д. РобертсонДжимми Робертсон
Не ранее
22:00
К. МафлинКёрт Мафлин
Чемпионат Великобритании • Раунд 2
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Джимми Робертсон - Кёрт Мафлин
Чемпионат Великобритании - 1 декабря 2019

Это Снукер, и это Чемпионат Великобритании! Следите за матчем Джимми Робертсон – Кёрт Мафлин на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 1 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Джимми Робертсон и Кёрт Мафлин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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