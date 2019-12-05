Eurosport
Бинэм проиграл Хиггинсу из-за помех с трибун: его отвлек мобильник болельщика
Внешний фактор стоил чемпиону мира-2015 фрейма, а затем и матча.
Стюарт Бинэм проиграл Джону Хиггинсу в четвертом раунде чемпионата Великобритании – 4:6.
Бинэм был близок к тому, чтобы повести 5:4 перед решающим фреймом, но в ключевой момент его отвлек звонок мобильного телефона на трибунах. В результате 43-летний англичанин не отправил красный шар в лузу и саркастически показал большой палец зрителям.
Этот эпизод стал переломным: Хиггинс превратил 18:46 в 62:46 во фрейме, а затем взял решающую партию.
- Следующим соперником Хиггинса станет китайский снукерист Бинтао ЯНь.
- Бинэм – чемпион мира-2015.
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