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Бинэм проиграл Хиггинсу из-за помех с трибун: его отвлек мобильник болельщика

Бинэм проиграл Хиггинсу из-за помех с трибун: его отвлек мобильник болельщика
Eurosport

53 мин. назад

Внешний фактор стоил чемпиону мира-2015 фрейма, а затем и матча.

Стюарт Бинэм проиграл Джону Хиггинсу в четвертом раунде чемпионата Великобритании – 4:6.

Бинэм был близок к тому, чтобы повести 5:4 перед решающим фреймом, но в ключевой момент его отвлек звонок мобильного телефона на трибунах. В результате 43-летний англичанин не отправил красный шар в лузу и саркастически показал большой палец зрителям.

Видео - Телефонный звонок с трибун дезориентировал Бинэма: он смазал простой удар и проиграл

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Этот эпизод стал переломным: Хиггинс превратил 18:46 в 62:46 во фрейме, а затем взял решающую партию.

  • Следующим соперником Хиггинса станет китайский снукерист Бинтао ЯНь.
  • Бинэм – чемпион мира-2015.
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