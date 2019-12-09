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Дин одолел Магуайра и в третий раз победил на открытом чемпионате Великобритании
Китайский снукерист не дал сопернику ни шанса.
В Йорке завершился финал открытого чемпионата Великобртании по снукеру между представителем Китая Джуньху Дином и шотландцем Стивеном Магуайром.
32-летний китаец сразу захватил лидерство и повел после первой сессии со счетом 5:3. Во второй он не отдал преимущество шотландскому сопернику и довел матч до победы. Итоговый счет – 10:6, Дин стал обладателем титула в третий раз.
- По ходу турнира Дин выбил в 1/8 финала Ронни О'Салливана.
- В 2018-м титул выиграл как раз Ронни.
- Дин побеждал на открытом чемпионате Великобритании в 2005 и 2009 годах.
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