Трамп не может доминировать, как О’Салливан и Хендри. Сейчас брать титулы сложнее, чем 20 лет назад

Чемпионат Великобритании получился турниром сенсаций и камбэков. Скатившийся на дно тура Майкл Уайт сделал три сотни, выбил Марка Уильямса и отыгрался с 2:5 против Марка Дэвиса. Мэттью Стивенс заиграл так, будто сейчас начало 2000-х, и задавил в тактической борьбе Марка Селби. 54-летний Найджел Бонд стал самым возрастным четвертьфиналистом турнира с 1980-го – тогда до этой стадии добрался 67-летний Фред Дэвис. К тому же Бонд, который до начала UK шел на 118-м месте в рейтинге, выбил действующего чемпиона мира и фаворита Джадда Трампа.

Первый номер табеля отреагировал на поражение спокойно: «Когда-то это должно было случиться. В снукере ты остаешься человеком, нельзя слишком радоваться или огорчаться из-за результата. Это заставляет ценить успехи». Никто из топ-соперников не приблизится к Трампу после турнира: Ронни О’Салливан, Нил Робертсон и Селби не дошли даже до полуфинала. С одной стороны, вылеты звезд доказали, что андердоги провели турнир на высоком уровне. С другой – лучшие снукеристы уже давно играют нестабильно и неожиданно проваливаются на ранних стадиях.

Перед ивентом Трамп доказывал фанатам в твиттере, что ему сложнее доминировать, чем О’Салливану. «В последние 14 лет у Ронни были те же возможности, что и у меня, – написал Джадд. – Сейчас у меня не больше возможностей, чем у него в 1990-х, потому что в туре больше топ-соперников, чем в 1990-е и 2000-е. Нужно использовать шансы». В ответ Трампу напомнили, что против Ракеты играли Стивен Хендри, Марк Уильямс, Джон Хиггинс, Кен Доэрти, Питер Эбдон и Пол Хантер, хотя Джадд, вероятно, имел в виду общий уровень, а не конкретных снукеристов.

Разговор о величии и распределении сил в спорте продолжил Ронни, когда его спросили, достиг ли Трамп статуса великого снукериста: «Джадд – фантастический игрок и большой талант, но настоящим испытанием станут следующие 15 лет. Чтобы считаться великим, нужно доминировать в игре 10-15 лет, как Лионель Месси, Роджер Федерер или Тайгер Вудс. Трудно сказать, что у нас с Трампом соперничество, потому что он намного младше меня». Фанаты Ронни, как и сам игрок, уверены, что Трампа рано сравнивать с легендами.

Джадд ТрампGetty Images

Статистика подтверждает, что Туз не сошел с ума. В 1990-х с Ронни действительно соревновались другие великие игроки, но они делили между собой почти все трофеи, а сенсации случались намного реже, чем сейчас. Например, в сезоне-1997/98 О’Салливан, Хендри, Хиггинс и Уильямс выиграли 10 турниров из 18, а еще девять раз кто-то из большой четверки доходил до финала. Примерно такая же ситуация сохранялась до конца 1990-х и начала 2000-х: несколько титулов за сезон брали другие игроки из топ-16, но класс-92 и Хендри доминировали. Это говорит не только об уровне топ-снукеристов, но и о разрыве между верхушкой рейтинга и остальным туром.

Трамп прав не в том, что у Ронни не нашлось сильных соперников, а в том, что общий уровень снукера постоянно прогрессировал последние 20 лет. О’Салливан действительно не выделялся на фоне соперников по топ-16, как Трамп, но никто за пределами элиты не угрожал величию Ракеты. Невозможно представить, чтобы в начале 2000-х Хендри выбил любитель, а Хиггинс проиграл андердогу из шестого десятка рейтинга. Сейчас такое происходит постоянно. Дело не только в кризисе поколений – из снукеристов младше 35 лет только Трамп в последние годы реализует потенциал и доминирует в матчах со звездами 35-45 лет. Топ-16 уже не превосходит остальных снукеристов, как раньше.

Это доказали последние два сезона. Гэри Уилсон, о котором фанаты Ронни и Трампа почти не слышали до прошлого года, дошел до полуфинала ЧМ, а на UK сделал четыре сотни подряд в матче против Криса Уэкелина. Раньше такое удавалось только Робертсону, Хиггинсу и Шону Мёрфи. Это значит, что Уилсон побеждает не за счет ошибок соперников, а благодаря мастерству и серийности. При этом Гэри никогда не входил в топ-16 и не выигрывал рейтинговых турниров. Курт Мафлин уступил Марку Аллену только на цветных в десайдере, хотя никогда не подбирался к североирландцу в рейтинге. То же самое касается Бонда и Стивенса, которые дошли до поздних стадий: оба подтянули игру, хотя давно выбыли из элиты. Найджел превзошел Трампа в дальних ударах, а Стивенс украл несколько фреймов у Селби благодаря изящным клиренсам. В начале 2000-х оба уже играли бы на любительских турнирах для ветеранов, а сейчас творят сенсации против топов.

Любой эксперт легко набросает несколько десятков игроков не из топ-16, которые доставят проблемы звездам. Скоростной Тепчайя Ун-Ну, собранные Том Форд, Мэттью Селт и Стюарт Каррингтон, усыпляющий Энтони Хэмилтон, талантливые Юань Сиджун и Хоссейн Вафеи – лишь несколько примеров. С увеличением призовых, расширением календаря и распространением снукера в разных странах, уровень игры естественным образом повысился. Андердоги уже прокачались в серийности, отыгрышах и психологии, а лидеры пока не придумали ничего нового.

Отдельная тема – серийность. Если раньше сотенные брейки говорили о классе соперников и становились событием, то сейчас матч без сотни считается провалом, даже если встречаются не лучшие игроки. На чемпионате Великобритании-97 состоялось 59 сотен, на следующий год всего 43. В 2019-м на UK еще до финала пробили отметку в 132 трехзначных серии, а в решающем матче Дин Джуньху и Стивен Магуайр сделали семь сотен и побили рекорд прошлого года: 139 за турнир в исполнении 58 разных игроков. Сенчури больше не доказывает выдающееся мастерство, это просто обычный элемент, которым овладели почти все в туре. Неудивительно, что в таких условиях Трампу намного сложнее доминировать, чем 20 лет назад, когда даже брейк за 50 очков встречали с восторгом.

До старта UK казалось, что Дин и Магуайр больше не претендуют на титул «Тройной короны». Китайца и шотландца достали нервы: один почти два года не играл в финалах рейтинговых турниров, другой застрял внизу топ-16. Но оба преодолели кризис: на турнире в Йорке Дин выбил Ронни, а Магуайр всухую обыграл Аллена с сериями 129, 100, 95, 72 и 50 очков. В современном снукере любой способен справиться с первой десяткой рейтинга. Андердоги уничтожили элиту – это понятие сохраняется чисто формально. В таких условиях результаты Трампа доказывают его величие: за последний год Джадд выиграл Northern Ireland Open, «Мастерс», Гран-при, чемпионат мира, International Championship, World Open и защитил титул в Северной Ирландии. Туз провел мощнейшие 12 месяцев в современной эре снукера и гарантировал себе место в истории. Все, что он сделает с этого момента до конца карьеры, лишь подчеркнет его исключительность.

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