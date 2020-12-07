В Милтон-Кинсе завершился финал чемпионата Великобритании по снукеру. Нил Робертсон победил Джадда Трампа со счетом 10:9.

Англичанин в этом сезоне выиграл 10 из 11 последних финалов рейтинговых турниров, поэтому его неудача стала неожиданной.

Трамп третий год подряд победил О’Салливана в финале Northern Ireland Open

За последние два года Трамп и Робертсон встречались восемь раз: после победы австралийца счет стал 6:3 в пользу англичанина.