В Милтон-Кинсе завершился финал чемпионата Великобритании по снукеру. Нил Робертсон победил Джадда Трампа со счетом 10:9.
Англичанин в этом сезоне выиграл 10 из 11 последних финалов рейтинговых турниров, поэтому его неудача стала неожиданной.
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За последние два года Трамп и Робертсон встречались восемь раз: после победы австралийца счет стал 6:3 в пользу англичанина.
- Это третья победа Робертсона в финале открытого чемпионата Великобритании. До этого он выигрывал в 2013-м и 2015-м годах.
- В полуфинале Робертсон уверенно обыграл китайца Чжоу Юэлуна.
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