24.11.21
А. СонсермсавадАкани Сонсермсавад
Не ранее
22:30
С. ХоллуортСтивен Холлуорт
Чемпионат Великобритании • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Акани Сонсермсавад - Стивен Холлуорт

Снукер Следите за матчем Акани Сонсермсавад – Стивен Холлуорт на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 24 ноября 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Акани Сонсермсавад и Стивен Холлуорт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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