24.11.21
А. УрсенбахерАлександр Урсенбахер
Не ранее
17:30
Б. ХэнкорнБен Хэнкорн
Чемпионат Великобритании • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Александр Урсенбахер - Бен Хэнкорн

Снукер Следите за матчем Александр Урсенбахер – Бен Хэнкорн на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 24 ноября 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Александр Урсенбахер и Бен Хэнкорн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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