30.11.21
Г. СяоГодун Сяо
Не ранее
22:00
Х. Вафаеи АйоуриХуссейн Вафаеи Айоури
Чемпионат Великобритании • Раунд 3
СеткиКалендарь
Перед матчем

Сяо Годун - Хуссейн Вафаеи Айоури

Снукер Следите за матчем Годун Сяо – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 30 ноября 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Годун Сяо и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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