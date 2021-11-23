Шестикратный чемпион мира Ронни О’Салливан стал героем эксклюзивного интервью британской версии сайта Eurosport. В разговоре с журналистом Десмондом Кейном О’Салливан объяснил, почему его успех нельзя измерить только победами на ЧМ.
«Полагаю, что мой стиль игры и фанаты, которых я привлек в снукер, обусловлены только тем, как я играл. Никогда не хотел, чтобы зрители на арене скучали.
Не хотел бы стать снукеристом, перед матчами которого 1000 зрителей, но на его играх остаются только 70. Чтобы люди уходили со словами: «Лучше пойду домой». Наоборот хотел, чтобы 1000 человек включали трансляцию из-за того, как я играю. Это же потрясающее чувство.
English Open
Хиггинс и Ронни устроили битву титанов в конце: кто взял верх?
06/11/2021 В 18:13

Ронни О'Салливан, UK Championship 2019

Фото: Getty Images

Но затем тебе не хочется играть в снукер или то, что им называется, и не выигрывать трофей. Думаю, что я, возможно, единственный игрок в истории, который действовал в атакующей манере и стал самым успешным снукеристом всех времен», – сказал Ронни.
При этом англичанин не считает себя лучшим на планете. Он напомнил, что его профессиональной карьере в следующем году исполнится 30 лет. О’Салливан выделил два ключевых компонента в своей игре – это сыгрывание шара и накопление брейка. По словам Ронни, этих скиллов оказалось достаточно, чтобы катапультировать его в сферу, недоступную конкурентам.
«С моим стилем игры не заработаешь много побед. Даже простая логика подсказывает этот факт. Нужно быть похожим на [Стива] Дэвиса, [Марка] Селби, методичного Джона Хиггинса, [Стивена] Хендри. Нужно быть похожим на машину, потому что только они обычно и выигрывают в снукере», – заявил О’Салливан.

Ронни О'Салливан, Welsh Open-2020

Фото: Getty Images

Ракета поразмышлял, что при сравнениях с этими легендами эксперты обычно признают неуниверсальность игры Ронни. Англичанин согласился с этим мнением и добавил, что в снукере достаточно двух или трех прокачанных скиллов – в сыгрывании шаров, построении брейка, безопасной игре и ментальности. «Не нужно быть лучшим во всем, лучше быть исключительным хотя бы в двух. Я исключительно хорош в двух и, вероятно, не так хорош в остальных, но все же достаточно хорош, чтобы конкурировать с топами», – сказал О’Салливан.
«Возможно, быть лучшим универсальным игроком не так здорово, чем быть самым успешным в истории. Я – вероятно, лучший пример. Наверное, я не лучший универсал, но точно самый успешный снукерист всех времен», – похвалился Ронни.
45-летний англичанин в первом круге UK Championship встретится с валлийцем Майклом Уайтом. Он – четвертый сеяный и по сетке может встретиться с кем-то уровня Али Картера, Джимми Уайта или Стюарта Бингэма.
На открытом чемпионате Англии Ронни дошел до полуфинала – самое время посмотреть хайлайты их зарубы с Джоном Хиггинсом.
А вот впечатляющий выход О'Салливана из снукера на том же турнире – соперник явно не на того напал.
Источник: Eurosport.co.uk.
English Open
Восхитительный удар Ронни и выход на красный. Гений!
02/11/2021 В 10:23
English Open
О'Салливан: «Когда смотрю на молодежь, думаю, как они сюда попали?»
20/10/2021 В 14:47