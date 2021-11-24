Чемпионат Великобритании
Хиггинс эффектно закончил матч сотней – второй на турнире
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English Open
Хиггинс и Ронни устроили битву титанов в конце: кто взял верх?
06/11/2021 В 18:13
Northern Ireland Open
Хиггинс переиграл Бинтао и сыграет в финале с Алленом
17/10/2021 В 06:07