Унизительное поражение от 19-летнего китайского любителя Си Цзяхуэя вывело финалиста последнего чемпионата мира Шона Мёрфи из равновесия. Титулованный англичанин уступал 1:5, собрался и взял четыре фрейма подряд, но в решающей партии все равно оказался слабее. В интервью после матча он предположил, что соперник вообще не должен был участвовать в турнире «Тройной короны» из-за отсутствия профессионального статуса.

«Прозвучу как старый ворчун, но этого парня вообще не должно быть здесь, – разъярился Шон. – Это нечестно и неправильно. Мне плохо от того, что я проиграл кому-то, кто вообще не должен тут находиться. Не понимаю, почему в нашем спорте любителям разрешают участвовать в профессиональных соревнованиях. Мы зарабатываем этим на жизнь, у нас нет контракта, мы не получаем зарплату от какого-то клуба. Неправильно допускать кого-то, кто не испытывает того же давления и проблем, что и мы. Он играл как человек, у которого нет забот».

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Монолог Мёрфи вызвал оживленную дискуссию – некоторые представители элиты из топ-16 поддержали Шона, но многие игроки из нижней части рейтинга, журналисты и болельщики посчитали его выступление излишне жестким и необоснованным. Начались споры о том, может ли игрок в такой форме требовать изменения правил и не является ли его поведение неуважением сопернику. Сторонники Мёрфи подчеркивали логичность его высказываний, противники обвиняли Шона в неумении проигрывать.

«Определенно понимаю, что он имел в виду, – поддержал коллегу Нил Робертсон. – Некоторые из этих ребят – любители, но играют на уровне топ-50. Однако они не испытывают никакого давления, потому что не бьются за рейтинговые очки. Для них это беспроигрышная возможность проявить себя».

По иронии судьбы австралиец вылетел вслед за Шоном – Джон Астли вынес титулованного противника со счетом 6:2. Болельщики отреагировали на триумф очередного игрока без профессионального статуса громкими криками в поддержку любителей.

Однако у Мёрфи с Робертсоном нашлись оппоненты и среди звезд – Ронни О’Салливан высмеял интервью Шона и предложил тому найти другую работу: «Ему лучше зарабатывать как-то еще, а снукером заниматься для развлечения. Для меня снукер – это хобби. Мне все равно, с кем играть – с любителями, женщинами, судьями. Когда я выхожу к столу, то и сам чувствую себя любителем».

Мёрфи не успокоился и продолжил перепалку: «Ронни делает заголовки всю карьеру и угрожал уйти из спорта чаще всех. Я бы не воспринимал его слова всерьез». Шон может быть прав насчет склонности Ракеты к эпатажу, но его нападки на любителей так же трудно воспринимать всерьез, как трешток О’Салливана. Предложение Мёрфи запретить любителям участвовать в туре выглядит максимально нелепо сразу по нескольким пунктам.

Ронни О'Салливан и Шон Мёрфи Фото: Getty Images

Во-первых, Шон плохо выбрал время, чтобы предложить масштабные нововведения в снукере. Даже если в его аргументах есть смысл, они звучат как бубнеж обиженного вылетом профессионала, потому что Мёрфи поделился ими после поражения от любителя. Англичанин известен инициативностью и работой в качестве представителя игроков в World Snooker Tour. Никто не мешал ему составить проект реформы, которая разграничила бы профессионалов с любителями, и представить его снукерному руководству. Вместо этого Шон набросал претензии, некоторые из которых прозвучали как личные оскорбления в адрес соперника.

Журналист и ведущий Колин Мюррей тоже предположил, что главная ошибка Мёрфи – неправильный выбор времени: «Есть ли в его словах смысл? Да. Стоило ли говорить об этом после вылета от любителя в первом раунде чемпионата Великобритании? Мне кажется, нет». Даже если в действительности Шон обращался к руководству WST, из-за обстановки и контекста для зрителей его слова прозвучали как личный выпад в сторону китайского игрока.

Если бы Мёрфи разгромил Си, а потом заявил, что любителям не место на «взрослых» турнирах, его слова имели бы смысл. Но глупо после вылета говорить, что такие игроки не заслуживают заявляться на UK – молодой китаец буквально только что подтвердил, что достоин соревноваться на таком уровне, одержав самую громкую победу в карьере. Критиковать игрока, который только что тебя выбил, – проявление обиды и мелочности. Потеря самообладания привела к тому что Мёрфи, всегда считавшийся джентльменом, теперь кажется задирой и хулиганом.

Шон Мёрфи Фото: Getty Images

Во-вторых, хоть Шон и оговорился, что его претензия не адресована Цзяхую, его слова прозвучали именно так. Англичанин с уверенностью заявил, что соперник играл без давления, хотя едва ли представлял, что творилось в голове китайского тинейджера. Тот едва ли не впервые в жизни вышел на заполненную арену, где, возможно, играл против одного из кумиров. Наверняка его переполняли эмоции, даже несмотря на статус любителя. Мёрфи надменно проанализировал действия Си, как будто знаком с ним всю жизнь, – это тоже признак плохого тона и повод для насмешек.

В-третьих, жалоба Шона на давление из-за необходимости зарабатывать на жизнь воспринимается нелепо из-за его положения в туре. Один из самых успешных игроков, получивший за карьеру более четырех миллионов фунтов, обвиняет противника, который никогда не выигрывал больше 6500 фунтов, в отсутствии поводов для забот и тревог. Следуя подобной логике, Саша Зверев или Даниил Медведев могли бы отругать Даниэля Альтмайера за скромные заработки. Если кто из участников матча между Мёрфи и Си мог позволить себе расслабиться и не переживать за результат, так это Шон. Он явно не остался бы без средств к существованию даже в случае поражения.

Англичанин объяснил вылет от любителя тем, что играл с травмой и испытывал боль при каждом ударе, но это тоже исключительно его проблемы. Си не должно беспокоить состояние соперника, раз тот вышел на матч. Если Мёрфи действительно страдал от неприятных ощущений, то мог сняться – это избавило бы его от унижения у стола и скандального интервью.

В-четвертых, далеко не все профессионалы заслужили место в туре, что делает претензии Шона по поводу участия любителей еще более нелепыми. Рианн Эванс и Нгон Йи наградили тур-картами за заслуги в женском снукере, а Джимми Уайта, Марко Фу и Кена Доэрти – за прежние достижения. Ветераны годами не показывают результатов и вылетают в первых раундах, но руководители WST по-прежнему выделяют их ради ностальгии. Среди любителей, наоборот, встречаются игроки высокого уровня, которые способны на постоянной основе обыгрывать многих профессионалов.

Стивен Хендри и Джимми Уайт Фото: Getty Images

Особенно выделяется 30-летний валлиец Майкл Уайт, который пять лет назад входил в топ-16, а затем пережил серьезный спад и вылетел из тура. В последнее время он снова набирает форму – странно говорить про таких игроков, что они не испытывают давления и не заслуживают шанса на престижных турнирах, если кто-то из профессионалов не участвует.

Мёрфи прав в том, что структуру тура необходимо пересмотреть – нет смысла держать 128 профессионалов, если никогда не получается набрать столько игроков и приходится приглашать любителей. Кроме того, WST необходима система, которая позволила бы развиваться молодым снукеристам. Конечно, сенсации вроде победы Си над Мёрфи случаются, но в основном тинейджеры громко вылетают от звезд и лишаются ценной игровой практики. Можно рассуждать и о минимальном гонораре для поддержки игроков из нижней части рейтинга – многим приходится совмещать снукер с другой работой, чтобы зарабатывать на жизнь.

В таких реформах есть смысл, только если грамотно представлять их руководителям и функционерам. Если критиковать нынешний регламент так, как сделал Шон, это, наоборот, вызовет отторжение и приведет к стагнации. Многие поддержали бы Мёрфи, если бы он высказался сдержанно и тактично, но теперь откровенно выступают против. «Это полный позор, – поделился эмоциями иранец Сохейл Вахеди. – Несколько топ-игроков зарабатывают почти все деньги в снукере, но не замечают людей, которые потратили последние несколько лет жизни на ничтожные призовые. Мне было настолько отвратительно, что чуть не вырвало. За 22 года в спорте я никогда не был настолько зол и расстроен».

Еще недавно Мёрфи считался одним из самых респектабельных и уважаемых снукеристов. К его предложениям прислушивались, а его желание развивать снукер вызывало уважение даже у недоброжелателей. Ситуация изменилась: провокация Шона расколола снукерный мир и лишила англичанина прежнего авторитета. Вместо адекватного обсуждения он спровоцировал войну – теперь трудно представить, как игроки и чиновники придут к единому мнению по поводу структуры тура.

А месяц назад О'Салливан говорил : «Смотрю на молодежь и думаю – как они сюда попали?»

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