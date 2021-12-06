Китайский снукерист Чжао Синьтун выиграл чемпионат Великобритании – в финале он обыграл Луку Бреселя из Бельгии со счетом 10:5.
После первой сессии 24-летний Синьтун повел 5:3 и больше не упустил лидерство. Бресель имел шанс отыграться в десятом фрейме, но вместо этого набрал всего 9 очков и промазал розовый в верхний угол. В ответ китайский снукерист сделал сенчури брейк 120 очков и повел со счетом 7:3.
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После этого Чжао только увеличивал отрыв. Победу Синьтуну принес брейк 99 очков в последнем фрейме.
Чемпионат Великобритании
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Победа на UK Championship принесла 24-летнему китайскому снукеристу первый титул в профессиональной карьере. Выигрыш чемпионата Великобритании сделает Чжао богаче на 235 тысяч евро. Проигравший в финале Бресель получит 94 тысячи евро.
Недавно Ронни О'Салливан назвал себя самым успешным снукеристом в истории. Ракета заявил, что обладает двумя из четырех нужных скиллов чемпиона.
А Шон Мёрфи развязал в снукере настоящую войну. Элита поссорилась с любителями – и вот с чего все началось.
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