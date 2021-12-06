Болельщики настолько привыкли к одним лицам на поздних стадиях турниров, что чемпионат Великобритании на этом фоне показался альтернативной реальностью. В финале не оказалось никого из первой четверки мирового рейтинга: Нил Робертсон проиграл любителю Джону Астли в самом начале, Марка Селби высадил иранец Хуссейн Вафаеи, Джадда Трампа – явный андердог Мэттью Селт. Ронни О’Салливан задержался дольше остальных, но в грандиозном четвертьфинале уступил пятому номеру Кайрену Уилсону. Тот не выдержал статуса фаворита и сам завершил выступления в Йорке на следующей стадии.

До самого конца добрались игроки, триумф которых еще несколько недель назад не предсказал бы даже самый наблюдательный эксперт. Лука Бресель и Чжао Синьтун – максимально неочевидные герои: молодые, не входящие в топ-16 и ранее не блиставшие на турнирах «Тройной короны». Последние несколько дней снукерный мир пытается осмыслить череду неожиданностей. Некоторые журналисты, комментаторы и болельщики провозглашают новую эру. В качестве аргументов они приводят победу 24-летнего Синьтуна и выход в финал 26-летнего Бреселя. Другие не согласны с такой преждевременной оценкой и считают, что фавориты еще возьмут свое.

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Мы собрали главные наблюдения и выводы по самому престижному и самому сенсационному турниру первой части сезона.

Чемпионат Великобритании Моменты победы Синьтуна в сенсационном финале против Бреселя 2 ЧАСА НАЗАД

Фактор страха перед звездами больше не работает

Накануне старта UK Championship Джадд Трамп мощно прошелся по Ронни О’Салливану: объявил, что за последний сезон Ракета утратил фактор страха и теперь может проиграть любому. «Думаю, он утратил веру, – рассуждал 32-летний англичанин про ветерана. – Когда такое происходит, никто больше тебя не боится». Аналитика Трампа казалась жесткой, но логичной. Раньше соперники часто психологически проигрывали легенде еще до начала встречи, но смелые аутсайдеры вроде Джордана Брауна показали, что О’Салливан – больше не такая машина для побед, как 10 или 15 лет назад.

По ходу чемпионата Великобритании стало очевидно, что выводы Трампа относятся не только к Ронни, но и к остальным звездам, включая самого Джадда. В прошлом сезоне можно было говорить об аналоге Большой тройки в снукере. Кроме Туза, в нее вошли Марк Селби и Нил Робертсон. В зависимости от формы и настроения к ним периодически примыкал О’Салливан. 15 из 18 рейтинговых и пригласительных финалов прошли с участием хотя бы одного представителя этого квартета, а в пяти случаях оба участника решающего матча входили в топ-4 рейтинга. В этом сезоне ситуация кардинально изменилась – середняки смело пользуются не самой сильной формой четырех звезд и оформляют громкие победы одну за другой. Еще год назад было трудно представить, что на одном турнире Джадд уступит сопернику не из элиты, а Марка и Нила разгромят.

Марк Селби Фото: Getty Images

Робертсон и Трамп уже оформили по одной победе (на English Open и Champion of Champions соответственно), но провал на чемпионате Великобритании показывает, что до прошлогодней стабильности им далеко. Новый тренд снукера – непредсказуемость, и сенсации не закончатся, пока хотя бы один из лидеров не вернется на пик. Пока ни дальние Трампа и Робертсона, ни изощренные отыгрыши Селби не выглядят настолько угрожающе, чтобы противники разваливались под их натиском. Отсутствие фактора страха открывает дорогу для снукеристов, которые раньше находились в тени.

Второй эшелон топ-16 не выдерживает давления

Можно было предположить, что пока не блистают центральные фигуры, на первый план выйдут другие представители топ-16, но они не справились с давлением и оказались не готовы к звездному статусу. Например, Кайрен Уилсон в одном из лучших матчей сезона выбил Ронни, но в полуфинале ничего не противопоставил сумасшедшей результативности Бреселя, допустил несколько грубых ошибок и отправился домой на день раньше, чем рассчитывал. Эксперты уже лет пять ожидают от Воина победы на турнире «Большой короны», а тот снова и снова оступается в решающий момент. UK Championship без остальных конкурентов казался идеальным моментом, чтобы перейти на следующий уровень, но Кайрен не подтвердил статус фаворита и заслуженно вылетел.

Кайрен Уилсон Фото: Getty Images

То же касается двух других снукеристов из топ-16: Дэвида Гилберта и Джека Лисовски. Фермер начал сезон с долгожданного рейтингового титула, но одно дело – заколачивать сотни на Чемпионате лиги, а совсем другое – сверкать на самых больших аренах. Несмотря на качественную игру, Гилберту не хватает ментальной стойкости. В 1/8 чемпионата Великобритании он проиграл решающий фрейм Энди Хиксу, который шел во второй сотне рейтинга.

Лисовски раз за разом оказывается неспособен адаптировать сумасшедший талант к реальным игровым ситуациям. Он поражает красивыми дальними и скоростью ведения атак, но слишком часто торопится, не думает над отыгрышами и уступает в тактике даже посредственным оппонентам. В четвертьфинале против Синьтуна Джек бросил бороться, когда проиграл фрейм со счета 61:0. С таким менталитетом трудно рассчитывать на титулы, даже когда выбывают основные претенденты.

Синьтун и Бресель необязательно будут доминировать

После неожиданно мощного выступления Чжао и Бреселя велик соблазн провозгласить новую эпоху снукера, хотя едва ли стоит ждать от игроков моложе 30 тотального доминирования. В спорте давно не хватает новых звезд: Синьтун стал первым в истории победителем турнира «Тройной короны», родившимся в 1990-х. До него «Мастерс» взял еще более молодой Янь Бинтао, но в остальном на самых больших аренах сверкают снукеристы от 33 до 46 лет.

Моменты победы Синьтуна в сенсационном финале против Бреселя

Одного – пусть и престижного – ивента недостаточно, чтобы говорить о глобальном процессе. В прошлом сезоне Джордан Браун обыграл Ронни в финале Welsh Open, но после этого не превратился в звезду, а откатился обратно к вылетам в первых раундах и скоро вернется в середину рейтинга. Чтобы Синьтун, Бресель и другие молодые игроки действительно бросили вызов Трампу, Селби, Робертсону, Хиггинсу и О’Салливану, им нужно доходить до поздних стадий не раз в сезон, а каждую неделю. Иначе они могут остаться такой же яркой, но разовой сенсацией, как «Лестер» в чемпионском сезоне Премьер-лиги.

Восторженный Ронни уже сравнил Синьтуна с Федерером, а Стив Дэвис предположил, что именно Чажо станет первым чемпионом мира из Китая, хотя нельзя делать такие выводы на основании только титула в Йорке. Отстаивать место на вершине сложнее, чем забраться на нее в первый раз. Только способность закрепиться в элите покажет, насколько на самом деле хорош 24-летний Циклон.

Любители все-таки заслуживают участвовать в турнирах

На старте чемпионата Великобритании события у стола отошли на второй план из-за скандала с участием Шона Мёрфи. Финалист последнего ЧМ уступил в первом раунде китайскому тинейджеру Си Цзяхуэю, а затем дал гневное интервью и объявил, что профессионалы должны соревноваться только между собой. Аргументация Мёрфи сводилась к тому, что любители не испытывают давления и не соревнуются за очки, в то время как для постоянных участников тура от результатов зависят будущее и заработок. Шона высмеяли за нападки на молодого таланта и рассуждения о потере призовых, которые явно не скажутся критически на его материальном состоянии.

В финале UK Championship драматичное противостояние профессионалов и любителей закольцевалось. Победивший Синьтун впервые привлек внимание зрителей еще в 2012-м. Тогда 15-летний вундеркинд получил возможность выступить на International Championship благодаря уайлд-кард и выбил в решающем фрейме бывшего чемпиона мира Кена Доэрти. В 2014-м Чжао подтвердил амбиции, высадив на разных турнирах еще трех профи: Марко Фу, Джейми Джонса и Курта Мафлина. Из 11 случаев, когда организаторы предоставляли китайскому любителю льготный допуск на турнир, он оправдал доверие семь раз.

Суньтун не считался профессионалом, но относился к снукеру не как к хобби. «Моя цель – стать профессионалом, и я хочу добиться этого как можно скорее», – объявил Чжао, когда ему было 17. В 2016-м он достиг цели и в отличие от многих успешных игроков, включая Робертсона, закрепился в туре с первой попытки. Его пример показывает неправоту Мёрфи: любители точно так же испытывают давление и стремятся реализовать амбиции. За пять лет неизвестный подросток из Китая превратился в победителя UK Championship и поднялся в топ-16. Такой прогресс вдохновляет больше, чем ворчание обиженного экс-чемпиона.

У британской молодежи не осталось оправданий

Одна из главных тем для дискуссий в снукере последних лет – развитие молодежи и отсутствие новых британских звезд. О’Салливан, Хиггинс и Уильямс в 20 лет уже на равных бились с лучшими, а сейчас 25-летние англичане и шотландцы барахтаются в подвале рейтинга. Сочувствующие аналитики винят в старении спорта систему: у юных талантов нет возможности на постоянной основе соревноваться между собой и набираться опыта в турнирах ниже статусом. В результате они слишком часто сталкиваются с соперниками из элиты уже в первых раундах, вылетают и попадают в порочный круг из поражений.

Чемпионат Великобритании-2021 показал, что такие оправдания не работают. Синьтун и Бресель находились в абсолютно одинаковом положении с британскими ровесниками, но это не помешало им пробиться в финал одного из самых значимых соревнований. То же касается 27-летнего иранца Хуссейна Вафаеи, который хладнокровно разобрался с Селби, дошел до 1/8 и в упорной борьбе уступил Лисовски. Оливеру Лайнсу, Питеру Девлину, Луису Хиткоуту, Джексону Пейджу и Дину Янгу стоит брать пример с игроков из других стран – те с наскока врываются в тур, несмотря на суровую жеребьевку и жесткую конкуренцию.

Чемпионат Великобритании Синьтун победил на UK Championship и взял 1-й титул в карьере 3 ЧАСА НАЗАД