Эти 12 минут пролетят в одно мгновение: настолько хорош 111-очковый брейк Уилсона

Первый круг. Группы 4 (Джо Перри) и 12 (Кайрен Уилсон)
Финал «РГ»-1999 и финал «РГ»-1992
Потрясающий фрейм от Кайрена.
Матч Джека против Люки Бреселя завершился вничью – 2:2.
Джадд не растерял хватки за время простоя.
Чемпион мира вышел с карантина полным сил.
Каков, а!
Первый максимум в карьере Ронни О'Салливана (видео).
Англичанин стал победителем турнира Shoot-Out.
Мёрфи обыграл Уилсона в финале Welsh Open (видео).
Уилсон обыграл О’Салливана в полуфинале Welsh Open (видео).
Селби остается только с грустью наблюдать за феерией О’Салливана.