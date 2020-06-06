Бинэм допустил редчайшую ошибку: коснулся шара после удара

Первый круг. Группы 1 (Стюарт Бинэм) и 8 (Д. Робертсон)
Финал «РГ»-2001 и финал «РГ»-2014
Неигровой фол Стюарта.
Красота и мастерство в одном флаконе.
24-летний британец не испугался грозного взгляда статусного оппонента.
Потрясающий фрейм от Кайрена.
Матч Джека против Люки Бреселя завершился вничью – 2:2.
Джадд не растерял хватки за время простоя.
Чемпион мира вышел с карантина полным сил.
Каков, а!
Первый максимум в карьере Ронни О'Салливана (видео).
Англичанин стал победителем турнира Shoot-Out.