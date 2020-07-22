Окончание матча Уайт – Каковский, в котором русскому снукеристу не хватило опыта

Квалификация
«Ролан Гаррос»-2018. Мужчины. Четвертый круг
Чемпионат мира-2020. Квалификация
Шестикратный финалист чемпионом мира прошел дальше.
Иван Каковский достойно сыграл против шестикратного финалиста ЧМ Джимми Уайта.
Владимир Синицын и коллеги поговорили о камбэке снукера.
Когда смотришь на игру Ронни О’Салливана, кажется, что так сможет каждый.
Промах, который по факту ничего не решил.
При этом австралиец выиграл только первый матч ивента.
Красивейший момент.
В снукере случается и такое!
Нил хорош.
Неигровой фол Стюарта.