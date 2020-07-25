Залипательный 141-очковый брейк Урсенбахера

Квалификация
US Open-2019. Женщины. 1/4 финала
Чемпионат мира-2020. Квалификация
Чемпионат Норвегии. 10-й тур
Не максимум, но тоже вышло красиво.
Фань Чжэни – надежда китайского снукера.
Джейми O'Нейлл застыл от отчаяния.
Шестикратный финалист чемпионом мира прошел дальше.
Иван Каковский достойно сыграл против шестикратного финалиста ЧМ Джимми Уайта.
Владимир Синицын и коллеги поговорили о камбэке снукера.
Когда смотришь на игру Ронни О’Салливана, кажется, что так сможет каждый.
Промах, который по факту ничего не решил.
При этом австралиец выиграл только первый матч ивента.
Красивейший момент.