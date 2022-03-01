Скотт Доналдсон - Эндрю Паджетт

Снукер Следите за матчем Скотт Доналдсон – Эндрю Паджетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 1 марта 2022. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.

Сегодня встречаются Скотт Доналдсон и Эндрю Паджетт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.