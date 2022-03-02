02.03.22
Д. РобертсонДжимми Робертсон
Не ранее
22:00
Ф. О'БрайенФергал О'Брайен
Welsh Open • Раунд 2
СеткиКалендарь
Перед матчем

Джимми Робертсон - Фергал О'Брайен

Снукер Следите за матчем Джимми Робертсон – Фергал О'Брайен на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 2 марта 2022. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Джимми Робертсон и Фергал О'Брайен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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