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Джейми Джонс - Александр Урсенбахер

Welsh Open - 27 февраля 2018

Это Снукер, и это Welsh Open! Следите за матчем Джейми Джонс – Александр Урсенбахер на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 27 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джейми Джонс и Александр Урсенбахер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.