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Чуань Леон Тор - Бен Вулластон

Welsh Open - 27 февраля 2018

Это Снукер, и это Welsh Open! Следите за матчем Чуань Леон Тор – Бен Вулластон на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 27 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Чуань Леон Тор и Бен Вулластон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.