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Крис Уэйклин - Эндрю Хиггинсон

Welsh Open - 28 февраля 2018

Это Снукер, и это Welsh Open! Следите за матчем Крис Уэйклин – Эндрю Хиггинсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 28 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Крис Уэйклин и Эндрю Хиггинсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.