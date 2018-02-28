28.02.18
К. УэйклинКрис Уэйклин
Не ранее
14:00
Э. ХиггинсонЭндрю Хиггинсон
Welsh Open • Раунд 2
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Крис Уэйклин - Эндрю Хиггинсон
Welsh Open - 28 февраля 2018

Это Снукер, и это Welsh Open! Следите за матчем Крис Уэйклин – Эндрю Хиггинсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 28 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Крис Уэйклин и Эндрю Хиггинсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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