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Александр Урсенбахер - Ронни О'Салливан

Welsh Open - 14 февраля 2019

Это Снукер, и это Welsh Open! Следите за матчем Александр Урсенбахер – Ронни О'Салливан на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 14 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Александр Урсенбахер и Ронни О'Салливан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.